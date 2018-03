Werken aan drinkwaternet 30 maart 2018

In Loker zijn er momenteel werken bezig aan het drinkwaternet van 'De Watergroep'. Daar zijn al geruime tijd problemen met de druk op de leiding. Door de watermaatschappij is er nu een oplossing uitgewerkt waarvoor de gemeente een vergunning verleende. De werken begonnen in de Kalissestraat, waar een nieuwe PVC-leiding wordt aangelegd tussen de Dikkebusstraat en de Ronsevaalstraat. In de Gildestraat wordt de leiding verlengd vanaf huisnummer 9 tot de Galooiestraat. In de Douanestraat en de Dikkebusstraat zullen nieuwe stukken leiding worden gelegd voor de nieuwe bevoorrading. Daar worden ook de oude gietijzeren buizen deels vervangen door kunststof. Alle werken moeten af zijn tegen Loker-kermis. (CMW)