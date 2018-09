Weg afgesloten na verzakking 07 september 2018

02u41 0

In de Seulestraat is het wegdek zo sterk verzakt dat het beton rond een riooldeksel hoger kwam te liggen. De situatie werd aangekaart bij het Agentschap Wegen en Verkeer. "Ik meldde het probleem al een heel eind geleden, maar ondanks beloftes om het aan te pakken gebeurde er nog niets", aldus Cindy Durnez die regelmatig in de straat passeert. "De situatie wordt nu echt gevaarlijk, en ze hebben het deel gewoon afgezet. Navraag leert wel dat er nog altijd geen timing voorzien is om het aan te pakken." Lieve Veraverbeke-D'Haene woont vlakbij. "Nu een stuk van de weg afgesloten is, moet alle verkeer over één rijstrook. Zonder verkeerslichten zorgt dat echt voor gevaarlijke situaties, zeker als er fietsers passeren. Het wordt tijd dat Vlaanderen dit aanpakt." (CMW)