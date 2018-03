Weer gewone vuilzakken tijdens wegenwerken 15 maart 2018

In Wijtschate zullen in de zone waar wordt gewerkt tijdelijk weer gewone vuilniszakken worden opgehaald. Er zal dus even geen gebruik kunnen worden gemaakt van grijze en groene containerbakken en er zal geen afzonderlijke ophaalronde voor GFT-afval zijn.





De reden daarvoor is dat in de zone waar wegenwerken zijn de afvalophaler niet tot bij de woningen zal raken om de bakken te legen. "De betrokken bewoners deponeren voorlopig al hun afval opnieuw in de afvalzakken van de gemeente", aldus het gemeentebestuur. "Mensen die in de werkzone wonen kunnen de afvalzakken per 5 stuks kopen (2,50 euro) op het gemeentehuis De Warande en aan het onthaal van het Sociaal Huis aan het Sint-Medardusplein in Heuvelland. Ook kunnen er PMD- en restafvalzakken per rol aangekocht worden bij Apetijtje in Wijtschate. "Het is belangrijk dat de PMD-zak en de restafvalzak op dinsdagmorgen respectievelijk in de ophaalweek volgens de afvalkalender volgens zone 4 telkens voor 8 uur 's morgens buiten aan de woning worden geplaatst", klinkt het. "Ook voor papier en karton geldt dat op de gebruikelijke data." (CMW)