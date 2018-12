Weer eindejaarsactie bij Unizo Heuvelland-Mesen Eric Flamand

19 december 2018

Er is terug een Unizo-eindejaarsactie in Heuvelland en Mesen,en dit op vraag van zowel de lokale handelaars als de bewoners.Het aantal deelnemende handelaars, dit jaar 54, stijgt elk jaar. Tijdens de maand december worden er bij elke aankoop stempels gezet. Hoe groter de aankoop of hoe meer aankopen, hoe meer stempels en hoe meer kans op een mooie prijs. De winnaars worden dan bekendgemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie van Unizo.