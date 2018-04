Wéér een hectare bij: Al 14 procent Belgische wijngaarden ligt in Westhoek 28 april 2018

02u28 0 Heuvelland Wijnboer Martin Bacquaert uit de Rodebergstraat in Westouter heeft het wijndomein Entre-Deux-Monts uitgebreid met nog eens een hectare. Het domein is nu 18 hectare groot.

De hectare werd aangeplant in de omgeving Zavelaar-Scherpenberg tussen De Klijte en Loker. Het is destijds allemaal begonnen met vader Yves Bacquaert, die In 2004 de eerste duizend wijnstokken plantte. Drie jaar later volgde de eerste oogst, zoon Martin was al bezig met een een opleiding tot wijnbouwer. Entre-Deux-Monts is achttien hectare groot.





De vzw Vintage Heuvelland groepeert momenteel negentien wijnbouwers uit de Westhoek. "Met in totaal veertig hectare bewerken we momenteel veertien procent van de Belgische wijngaarden", aldus voorzitter José Lemahieu. "Volgend jaar zullen er 200.000 flessen wijn uit de Westhoek worden gebotteld. Samen met de gemeente Heuvelland willen we inspelen op streekproducten en hun producenten. Het wijnbouwtoerisme zit wereldwijd in de lift. Getuige daarvan het stijgende aantal touroperators die georganiseerde wijnreizen in hun aanbod opnemen. Ook Heuvelland zet zich steeds meer op de kaart van het wijnbouwtoerisme. Wij hopen dit jaar 20.000 bezoekers te ontvangen. De plaatselijke horeca kan er maar wel bij varen."





Intussen is het uitkijken naar de Open Wijngaardfeesten op zondag 20 mei, met rondleidingen bij zeven wijnbouwers. (DBEW)