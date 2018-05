Weekend voor lekkerbekken 23 mei 2018

Het is al lang geen geheim meer dat de Westhoek een paradijs is voor bon vivants. Recent was er de Zoetemarkt in Kemmel en in Poperinge werden de bierliefhebbers verwend. En wie van een lekker glaasje wijn kan genieten, was in Heuvelland welkom voor het Wijn- en Eetfestijn van vzw Vintage, waarin alle negentien wijnbouwers uit de regio zich hebben verenigd. Het bacchanaal kreeg een vervolg op zondagnamiddag tijdens de Open Wijngaardfeesten, waarbij tal van wijnbouwers de bezoekers een blik achter de schermen gunden. Ook Peter Vandamme van wijngoed Klein Rijselhoek in Loker stelde zijn domein open. "Dit is een uit de hand gelopen hobby. Ik ben leerkracht economie in Sint-Jorisschool in Menen en startte in de jaren 90 met mezelf bij te scholen. In 2009 kocht ik dit lapje grond van één hectare en ik verbouw nu zowel rode als witte druiven voor monocépagewijnen. Het valt me op dat de vraag naar proeverijen en rondleidingen en dus ook de interesse voor wijn blijft groeien."





(DCH)