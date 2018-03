Webshop brengt interieurspullen naar Westhoek 02 maart 2018

TUS-atelier is het nieuwe project van Gaëlle Vervaeke (31), een interieurarchitecte uit Westouter met ervaring in en een passie voor interieur, styling en trendy accessoires. Na jobs bij architectuurbureaus vond ze het hoog tijd om zelf te ondernemen. Zo ontstond TUS-atelier: een combinatie van interieur design en webshop.





"Leuke interieurs, toffe decoratie en trendy accessoires hebben me altijd aangetrokken. Vooral als ik er creatief mee aan de slag kan gaan, komt de drive in me naar boven. Hoewel mijn eerdere werkervaring in architectuur en interieur me altijd voldoening gaf, bleef ik toch met het gevoel zitten dat er voor mij meer in zat. TUS-atelier (TUS is het West-Vlaams voor thuis, nvdr) brengt die twee voor me samen", zegt Gaëlle.





"Het viel mij op dat er in de Westhoek heel wat minder aanbod is dan bijvoorbeeld in Antwerpen, Gent of Leuven. Met TUS-atelier wil ik dat naar het Heuvelland brengen."





De webshop is gevuld met spullen uit onder andere België, Zweden, Nederland, Denemarken en Frankrijk. Daarbovenop helpt TUS-atelier met advies om van je huis een thuis te maken. Gaëlle werkt ideeën uit tot een verfijnd eindproduct.





Meer info via www.tus-atelier.be (CMW)