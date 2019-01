Warm Wijtschate: massale steun voor gezin met drie kinderen dat alles verloor in woningbrand Ook vrijdag en zaterdag nog inzamelactie in oude pastorij Hans Verbeke

10 januari 2019

19u17 3 Heuvelland Waarin een klein dorp groot kan zijn: de inwoners van Wijtschate werken massaal mee aan een inzamelactie voor het gezin dat woensdag zijn hele hebben en houden verloor in een felle woningbrand. “We zamelen gericht in zodat het gezin niet overstelpt wordt met spullen”, zeggen initiatiefnemers Henk Debal en Lieve Sagaer. “De getroffen familie is blij met de steun.”

Toen ze woensdagvoormiddag met een van hun kinderen in een Brussels ziekenhuis waren voor een geplande ingreep, verwoestte een felle brand de huurwoning van Sebastien Garreyn en Isabelle Bogaert in de Hollebekestraat. Behalve de auto en de kleren die ze droegen, hebben ze niks meer. “Verschrikkelijk”, vindt ook Lieve Sagaer uit Wijtschate. “We moeten iets doen voor die mensen, zei ik tegen mijn man. Spontaan begon ik thuis te zoeken naar wat we konden missen om hen te helpen.” Lieve vond in Henk Debal iemand die ook meteen enthousiast was om het gezin te helpen. “We besloten een inzamelactie te organiseren en contacteerden het gezin om te vragen of zij dat wel ok vonden. Gelukkig was dat het geval”, zegt Lieve. “Ik heb ’s nachts een bericht geschreven op Facebook”, gaat Henk verder, “en sinds donderdagmorgen is de oproep werkelijk ontploft: het bericht werd honderden keren gedeeld, er komen massa’s reacties van mensen die willen helpen. Elke keer ik een telefoontje afsluit, heb ik twee of drie gemiste oproepen, zo hard gaat het.”

Gezin zal meubels kiezen op basis van foto’s

Lieve en Henk staan te kijken van zoveel medeleven. “Niemand zou in de schoenen willen staan van het getroffen gezin. En de meesten van ons hebben altijd wel iets waarmee ze kunnen helpen. We zamelen voedsel in dat niet snel bederft, maar uiteraard ook meubels, kleren en speelgoed. De leegstaande oude pastorij is de plek waar we voorlopig alles verzamelen. Voor meubels vragen we dat de schenkers ons foto’s bezorgen die we dan kunnen voorleggen aan het gezin. Op basis daarvan zullen zij een keuze maken. We aanvaarden ook niet alles dat aangeboden wordt. Het heeft geen zin om vijf keer hetzelfde gezelschapsspel in te zamelen. Bovendien willen we ook waken over de kwaliteit van wat aangeboden wordt. Het is niet de bedoeling dat we hier een soort containerpark creëren.”

Weggeven is belangrijker dan verkopen

Tientallen mensen kwamen donderdag al naar de oude pastorij om er hun goed hart te tonen. Een van hen was Jan Lewyllie (39), samen met zijn tweeling Xander en Aiko (7). Zij hadden een kartonnen doos bij met allemaal Lego-speelgoed. “Ik ben al m’n hele leven ongelooflijk zot van Lego, verslaafd eigenlijk zelfs”, legt Jan uit. “In deze doos steken nieuwe pakketjes die ik dubbel had en eigenlijk wilde verkopen. Maar toen we hoorden over de brand, besloot ik om ze weg te schenken. Ook Xander en Aiko vinden dat een goed idee. Ze kunnen het zich niet voorstellen wat het is om plots geen speelgoed meer te hebben, maar ze realiseren zich wel dat zoiets heel erg moet zijn.” In de woonkamer van de oude pastorij hangen briefjes aan de muur om het sorteren van de binnengebrachte spullen makkelijker te maken. “We krijgen ook de vraag van mensen of ze financieel kunnen steunen”, zegt Henk. “Dat kan, maar wij organiseren alleen een materiële inzamelactie. Wie iets wil storten voor het gezin wordt gevraagd contact op te nemen met het OCMW.” Sebastien, Isabelle en hun drie kinderen Lorenzo (10), Tiziano (6) en Elina (3) zijn dankbaar voor alle steun. Dankzij tussenkomst van het OCMW kunnen ze vandaag in Kemmel al terecht in een vervangwoning.

Praktisch

Wie Sebastien, Isabelle en hun drie kleine kinderen een hart onder de riem wil steken, kan vrijdag (tussen 16 en 17.30 uur) en zaterdag (tussen 14 en 17.30 uur) nog met allerhande spullen terecht in de oude pastorij op het Kerkplein in Wijtschate. Meer info bij Henk Debal, 0478/43.14.60. Op zijn Facebookpagina vind je extra informatie over de goederen waar nog nood aan is.