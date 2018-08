Ward Dierickx lijsttrekker N-VA Heuvelland 29 augustus 2018

02u46 0 Heuvelland Huidig schepen van OCMW en Sociale Zaken Ward Dierickx (69) wordt lijsttrekker voor zijn partij N-VA voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Heuvelland. Zijn partijgenoot Etienne Cloet zal de lijst duwen.

"Ik was aanvankelijk niet van plan nog verder te doen, maar in de voorbereidingen kreeg ik dan toch weer zin", aldus Ward Dierickx. De lijsttrekker zegt dat het voor zijn partij de bedoeling is om terug in de meerderheid plaats te nemen. "We hebben de verandering in Heuvelland teweeggebracht en we willen verder doen op dat elan, met dezelfde coalitie. We moeten natuurlijk het oordeel van de kiezer afwachten. Ik zit nu zes jaar in de politiek en misschien was het tot nu enkel de aperitief en moeten we de hoofdschotel nog krijgen." De partij wil in Heuvelland inzetten op onder meer straatverlichting. "We willen het licht weer aansteken, maar met leds. Verder zijn onder meer zorg en mobiliteit belangrijk voor ons." (CMW)