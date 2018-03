Wandelen en smullen op 43ste Borelle 14 maart 2018

In Dranouter wordt nu zaterdag voor de 43ste keer de winter verdreven tijdens Borelle. "Het is een oude Germaanse traditie die in 1976 nieuw leven werd ingeblazen in Dranouter", aldus de organisatoren. De familiewandeling onder leiding van de Borelleman start dit jaar, in tegenstelling tot andere jaren, om 17 uur. Een kwartier voor de start is het verzamelen geblazen aan de 'wandelboom' op het Planciusplein in Dranouter. Bij zonsondergang wordt op de Monteberg het lentevuur ontstoken. Tijdens de wandeling kunnen de deelnemers proeven van Borellekoeken en het bier Saison Borelle proeven. Na de tocht zijn er in OC De Klakeye barbecueworst, Borellebier en gezellige muziek. Het evenement heeft ook een nieuwe website: www.borelle.be. (CMW)