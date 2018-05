Vruchtbaar (Heuvel)land: nu al 19 wijnbouwers 12 mei 2018

In Heuvelland en omstreken zijn er nu al 19 wijnbouwers aan het werk bij de vzw Vintage Heuvelland. "Het blijft dus groeien", aldus voorzitter José Lemahieu. "Jan Staelens en landbouwer Laurens Dauchy zijn er recent bijgekomen, maar er zijn zeker nog nieuwe wijnboeren welkom. Er is nog steeds grond beschikbaar. De beste manier om die te verwerven is een oude hoeve met bijkomende land kopen, zoals ook Jan Staelens deed." Op zaterdag 19 mei organiseert de vzw een eet- en wijnfestijn, een gezamenlijk initiatief van alle wijnbouwers van de vereniging. Op 20 mei zijn er dan de Open Wijngaardfeesten die dit jaar op het domein van zeven wijnbouwers plaatsvinden. Die gunnen de bezoeker een blik achter de schermen van hun domein. Meer info via www.vintageheuvelland.be (CMW)