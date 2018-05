Vrouw gewond na mislukt inhaalmanoeuvre 15 mei 2018

03u17 0 Heuvelland Langs de Kemmelstraat in Kemmel (Heuvelland) is gisteren rond kwart over zes een 30-jarige automobiliste uit Kemmel gewond geraakt.

C.E. reed met haar Fiat Punto van Ieper richting Kemmel via de N331. Precies op het ogenblik dat ze de mestkar van V.D. (22) uit Eeklo wou inhalen, ter hoogte van betonbedrijf Prefamed in de Vierstraat, maakte het landbouwvoertuig aanstalten om linksaf te slaan. De automobiliste slaagde er nog in haar manoeuvre af te breken maar kwam toch in aanrijding met de achterkant van de mestkar.





Gat in voorruit

De klap sloeg een gat in de voorruit van de dame. Ze moest door de brandweer uit haar hachelijke positie bevrijd worden. Met een ambulance kon ze naar Jan Ypermanziekenhuis in Ieper overgebracht worden. (LSI)