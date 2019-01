Vrouw (29) zwaargewond na klap in gracht en tegen paal LSI

31 januari 2019

18u18

Bron: LSI

Op de weg tussen de Heuvellandse deelgemeenten Kemmel en Nieuwkerke is donderdagnamiddag rond 16u een 29-jarige automobiliste uit Heuvelland zwaargewond geraakt. Lindsey D. reed met haar Citroën C3 van Kemmel richting Nieuwkerke toen ze op het grondgebied van Wulvergem (Heuvelland) in een flauwe bocht naar rechts de controle over haar stuur verloor. De auto kwam aan de overkant van de weg in de gracht terecht en werd tegen enkele weidepaaltjes, een duiker, een elektriciteitskast en een betonnen elektriciteitspaal gekatapulteerd. Door de klap kraakte de betonnen paal doormidden. Een ambulance en MUG-team van het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper en de brandweer van de zone Westhoek snelden ter plaatse om de geknelde vrouw uit het voertuig te halen en de eerste zorgen toe te dienen. Door het ongeval bleef de Kemmelstraat plaatselijk voor alle verkeer afgesloten.