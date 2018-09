Vrije Basisschool stelt nieuw logo voor 04 september 2018

Bij de start van dit schooljaar werden in de Vrije Basisschool Loker - De Klijte - Kemmel in Heuvelland de leerlingen verwelkomd met een nieuw logo. In het nieuwe logo zijn drie handjes in elkaar verweven, die verwijzen naar de drie vestigingen van de school. Ook was er een ontbijt, georganiseerd door de ouderraad, voor de kleuters van de afdeling Loker en de leerlingen van de lagere afdeling in De Klijte. De ouders mochten mee aan tafel schuiven. Na het ontbijt vertrokken de leerlingen van het lagere naar De Klijte, waar ze hun schooljaar begonnen.





(CMW)