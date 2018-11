Vrijdag afscheid van Daniël 10 november 2018

Op vrijdag 16 november zal in de Sint-Medarduskerk in Wijtschate (Heuvelland) afscheid genomen worden van Daniël Demeulemeester. De 88-jarige gepensioneerde landbouwer stierf donderdagochtend bij een brand in zijn hoeve langs de Ieperstraat in Wijtschate. Er liep iets fout toen hij de kachel wou aanmaken. Daniël laat naast dochter Marleen ook zoon Rik achter. Zijn echtgenote Rosa (85) stierf al in 2013. De uitvaartplechtigheid zal om 10.30 uur starten. (LSI)