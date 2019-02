Vriendin lanceert oproep na ongeval: “geld inzamelen voor een nieuw autootje” Lieven Samyn

01 februari 2019

16u43 0 Heuvelland Amper één dag nadat haar vriendin Lindsey Deswarte (29) uit Nieuwkerke zwaargewond raakte bij een ongeval langs de Kemmelstraat in Wulvergem, springt haar vriendin Lisa Descheemaecker (22) uit Reningelst (Poperinge) voor haar in de bres. “Voor een nieuw autootje voor Lindsey en haar gezin”, klinkt het bezorgd.

Iets over 16u donderdagnamiddag ging Lindsey Deswarte met haar Citroën C3 op de weg tussen Kemmel en Nieuwkerke van de weg af. De bochtige weg in combinatie met het sneeuwnatte wegdek zorgden er voor dat ze de controle over haar stuur verloor en in een gracht en tegen een betonnen elektriciteitspaal terecht kwam. De wagen raakte totaal verhakkeld.

Geldinzamelactie

Ondertussen herstelt Lindsey in het Jan Ypermanziekenhuis van Ieper van haar verwondingen. “Neus en oogkas gebroken en enkele tanden kwijt”, evalueert Lisa. “Maar ze is gelukkig buiten levensgevaar.” Lisa is in de eerste plaats bezorgd over haar vriendin maar wil ook de zorgen over haar volledig verhakkelde auto wegnemen. Daarom is ze via Facebook een geldinzamelactie gestart. “Al het spaargeld van Lindsey en haar partner Bryan zaten in die auto”, vertelt ze. “Als we nu met z’n allen een klein steuntje in de rug geven om een nieuw autootje te kunnen aankopen, zou dat voor hen al een grote zorg minder zijn. Die Citroën was voor Bryan, Lindsey en de drie kinderen de enige wagen. Iedereen stort zoveel men wil. Lindsey en Bryan hebben het financieel niet breed en zouden iedereen dankbaar zijn.” Wie wil storten kan dat doen via het rekeningnummer BE29 3771 0498 5864 met als mededeling ‘auto’.