Voorstelling Kunstendag voor Kinderen afgelast 16 november 2018

De voorstelling 'Rode Schoentjes' op Kunstendag voor Kinderen, op 18 november in het Muziekcentrum in Dranouter, is afgelast. De artiesten moeten verstek laten wegens medische redenen. Een gelijkaardige voorstelling vinden, was niet meer mogelijk. Mensen die al tickets hebben gekocht, krijgen hun geld teruggestort. De organisatoren excuseren zich voor het geval van overmacht. Er zijn in de regio nog ander activiteiten op Kunstendag voor Kinderen. Een overzicht vind je op www.kunstendagvoorkinderen.be. (CMW)