Voorleesontbijt 14 november 2018

De bibliotheek van Heuvelland organiseert in samenwerking met CO7 op zondag 18 november een voorleesontbijt. De bezoeker krijgt een lekkere boterkoek, een kop koffie en een voorgelezen verhaal in de bibliotheek van Wijtschate, gelegen langs de Schoolstraat. Alles vindt plaats tussen 8.30 uur en 9.30 uur. Wie ouder is, dan 12 jaar betaalt 2,5 euro, wie jonger is mag gratis binnen. Inschrijven kan via www.co7.be/voorleesweek-18.





(CMW)