Voor rechter na slagen 09 februari 2018

02u34 1

De 44-jarige P.L. uit Kortrijk moet zich verantwoorden voor slagen en verwondingen op 7 augustus 2015 in Heuvelland. Die dag werd P.L. bij het uitrijden uit een parkeerplaats aangesproken door een man die beweerde dat P.L. tegen zijn wagen was gereden. De man greep de autosleutels van P.L. en liep ermee naar zijn huis verderop. P.L. achtervolgde hem en ging het huis binnen. In de gang kwam het tot een schermutseling waarbij de bewoner klappen kreeg. P.L. zegt dat hij zijn zelfbeheersing verloor omdat hij te veel had gedronken. Vonnis op 5 maart. (CMW)