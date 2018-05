Voor 70.000 euro zonnepanelen op openbare gebouwen 30 mei 2018

02u43 0

De gemeente Heuvelland maakt 70.000 euro vrij voor zonnepanelen op openbare gebouwen. "De gemeente investeerde de voorbije jaren erg veel in energiebesparing van gebouwen", zegt schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). "Ik denk aan het aanbrengen van dubbel glas en isolatie en het plaatsen van nieuwe verwarmingsketels in openbare gebouwen. We gaan nu nog een stapje verder." De gemeente zal zonnepanelen plaatsen op de bibliotheek, de school in Dranouter en ontmoetingscentra Klaverhulle, De Klakeye en De Walvis. (CMW)