Voetganger kritiek na aanrijding in Ieperstraat 16 maart 2018

In de Ieperstraat in Wijtschate, ter hoogte van de benzinepomp De Cuyper, is gisterenavond een voetganger kritiek gewond geraakt na een aanrijding.





De aanrijding gebeurde rond 20 uur. Net voorbij het benzinestation wilde een jongeman, die net zijn voordeur was uitgestapt, in zijn geparkeerde wagen stappen. Een bestuurder uit Wijtschate die in de richting van Mesen reed, kon de man niet ontwijken. Door de klap kwam het slachtoffer meters verder op de grond terecht. De jongeman werd in kritieke toestand afgevoerd naar het Heilig Hartziekenhuis in Roeselare. De weg werd volledig afgesloten in beide richtingen. (EFW)