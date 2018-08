Voetbalclub start crowdfunding na diefstal 4.000 EURO GEZOCHT OM GESTOLEN UITRUSTINGEN TE RECUPEREREN CHRISTOPHE MAERTENS

22 augustus 2018

02u44 0 Heuvelland De jeugdspelers van voetbalclub SK Nieuwkerke hopen via crowdfunding 4.000 euro op te halen. Dat geld moet dienen om nieuwe uitrustingen aan te kopen voor de jeugdspelers. Dieven maakten die buit bij een zoveelste inbraak in de kantine van de club.

Halverwege juli werd SK Heuvelland het slachtoffer van een bizarre diefstal. Dieven gingen aan de haal met de gloednieuwe uitrusting van zeven jeugdploegen. Het was voorzitter Christophe Croquette die de inbraak ontdekte toen hij 's morgens de kantine binnenkwam. In totaal ging het om ruim honderd pakketten met een trainingspak, een t-shirt, kousen en telkens een gepersonaliseerd truitje. Er bleek ook kledij van vorig seizoen te zijn gestolen. Die lag gesorteerd met het oog op een soort soldenverkoop. De boeven stopten alles in trolleyzakken, die waren bedoeld voor de wedstrijdkledij van de eerste ploeg en de beloften. Die spullen hadden de inbrekers op de grond achtergelaten.





De daders, die de deur aan de achterzijde van de kantine hadden geforceerd om binnen te geraken, stalen ook chocolade, snoep en enkele flessen sterke drank. Waardevolle voorwerpen zoals een tv, een bosmaaier en een computer lieten ze staan. Het was al de vierde keer dat de kantine ongewenst bezoek over de vloer kreeg, maar de daders blijven tot nu onbekend. "Vorige vrijdag probeerden dieven alweer binnen te breken in onze kantine", zegt de voorzitter. "Gelukkig mislukte dat. De politie is nu op zoek naar drie verdachten, maar tot nu werden nog geen daders gevat." Het bestuur van de club liet ondertussen extra sloten monteren en een alarminstallatie.





Anoniem terugbrengen

De club lanceerde op sociale media een oproep in drie talen om de gestolen spullen terug te krijgen. De daders werd gevraagd om de spullen anoniem terug te brengen. De oproep bleef echter zonder resultaat.





"We hopen nu via crowdfunding 4.000 euro te kunnen recupereren", aldus sportief beheerder Danny Vandenberghe "We geven het startschot daarvan op onze Tropical-fuif nu zaterdag. Hopelijk krijgen we veel volk over de vloer. Iedereen kan ons helpen met zijn of haar bijdrage te deponeren in het speciaal voorziene spaarvarken. We weten dat niet iedereen naar de fuif kan komen en hebben daarom een rekeningnummer geopend waarop mensen kunnen storten: BE40 0882 8577 8563." Het is voor de club enkel de bedoeling de geleden schade te recupereren. "Mocht er eventueel geld te veel zijn, dan schenken we dat aan een goed doel dat zich inzet voor jeugdprojecten."





Inmiddels dankt de club haar leveranciers die een extra inspanning leverden om nog nieuwe uitrustingen klaar te krijgen. Het nieuwe voetbalseizoen start immers al op 1 september.





De 'SKN goes tropical'-fuif begint zaterdag om 21 uur in en rond de kantine aan de Steenwerkstraat in Nieuwkerke. De toegang is gratis en voor iedereen is er een verrassing.