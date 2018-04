Vlam van Arc de Triomphe komt aan in Kemmel 28 april 2018

02u41 0 Heuvelland Kemmel kleurde gisterenochtend blauw, wit en rood. Aan het Franse massagraf aan de voet van de Kemmelberg werd de Slag van de Kemmelberg herdacht. In het ossuarium rusten 5.294 Franse soldaten.

De plechtigheid, die werd bijgewoond door de vertegenwoordiger van de koning, de Franse en de Nieuw-Zeelandse ambassadeurs en heel wat Franse hoogwaardigheidsbekleders, was eenvoudig maar aangrijpend. Opmerkelijk was dat de herdenkingsvlam van onder de Arc de Triomphe in Parijs net voor het begin van de plechtigheid het kerkhof werd binnengebracht. Daarna zongen de kinderen van de scholen van Sint-jans Cappel en Dranouter de Marseillaise en het Belgische volkslied. Daarna stond er nog een bloemenhulde op het programma. Voor de herdenking tekenden in totaal meer dan zestig vaandeldraagsers present. (EFW)