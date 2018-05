Vintje is '100 procent West-Vlaams Streekproduct' 18 mei 2018

02u46 0

"Vintje is ontstaan uit een samenwerking van alle wijnbouwers uit de vzw Vintage Heuvelland en is een mooi resultaat van restroomverwerking", staat te lezen op de website 100procentwest-vlaams. "Vintje smaakt fijn met toetsen van vanille en exotisch fruit. De naam verwijst naar vin, Frans voor wijn, vintage van de vzw Vintage Heuvelland en fine, wat distillaat is van druivensap."





Een flesje van 350 ml, met een alcoholpercentage van veertig procent, kost 19,50 euro. Hoeveslagerij 't Lindebos uit Wijtschate verwerkt het drankje in een nieuwe pastij. Alles is te proeven zaterdag op het wijn- en eetfestijn en op zondag tijdens de Open Wijngaardfeesten in Heuvelland.





(CMW)