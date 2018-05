Vintage organiseert wijnweekend 02 mei 2018

De 19 wijnbouwers uit de Westhoek die samen Vintage Heuvelland vormen, organiseren op zondag 20 mei de Open Wijngaardfeesten. De dag voordien vindt een wijn- en eetfestijn plaats.





"Het Wijn- en Eetfestijn is een gezamenlijk initiatief van alle wijnbouwers", aldus José Lemahieu voorzitter van Vintage. "Op dit wijnfeest kan je het ruime aanbod van onze streekwijnen proeven: van fris mousserend over pittig wit tot elegant rood." Vorig jaar kregen de organisatoren een 300-tal bezoekers over de vloer. Dit jaar wordt er gemikt op 400. "We stellen het "Vintje" opnieuw voor, het gezamenlijke streekproduct van de wijnbouwers", klinkt het. "De Open Wijngaardfeesten vinden dit jaar op het domein van zeven wijnbouwers plaats", zegt Lemahieu. "Met enorm veel passie vertellen ze je die dag over het wijn maken, gunnen ze je een blik achter de schermen, en laten ze je proeven van hun wijnen waar ze terecht fier op zijn. Tegelijkertijd is het de ideale gelegenheid om de wijnregio Heuvelland te verkennen."





Vintage Heuvelland vzw groepeert nu 19 wijnbouwers uit de Westhoek. "Met 40 hectare aanplant bewerken we momenteel 14 procent van de Belgische wijngaarden. In 2019 zullen er 200.000 flessen wijn uit de Westhoek worden gebotteld. Samen met de gemeente Heuvelland wil de vzw inspelen op de sociale verbondenheid van gasten via streekproducten en hun producenten", weet de voorzitter. Meer info via www.vintageheuvelland.be (CMW)