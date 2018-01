Viergeslacht van Josée tot Anna 19 januari 2018

In het Begoniapark in Westouter waren we op bezoek bij een mooi viergeslacht. Josée Knockaert (72) is de stammoeder. Dorine Vaneeckhoutte (52) is de tweede in de rij. Bea Bauw (27) en de acht maanden jonge Anna Rasalle vervolledigen het viergeslacht.





Ze wonen allen in Westouter.





(EFW)