Viergeslacht bij familie Duhayon 08 juni 2018

In Westouter is er een mannelijk viergeslacht. Roger Duhayon (°1932) is gepensioneerd en vader van Patrick Duhayon (°1961), die werkt bij Aquafin en woont in Zoersel. Patrick is vader van Jan Duhayon (°1986), leraar aardrijkskunde in Duffel. Hij woont in Zoersel. Jan is getrouwd met Nele Van Peteghem en samen kregen ze een eerste zoontje Kamiel Duhayon, geboren op 3 april 2018.





(EFW)