Video: zeer grote opkomst voor Borelle: na jaarlijks vuurfeest kan de lente beginnen Erik De Block

17 maart 2019

11u14 0 Heuvelland De wind hield de vele honderden deelnemers aan het vuurfeest Borelle zaterdag in Dranouter alvast niet tegen. De kwade geesten zijn verjaagd, men brandde de winter weg en het lentevuur is vanop de Waaienberg mee het dorp binnengebracht. Een nieuw seizoen vol nieuw leven kan beginnen.

Om alle twijfels weg te nemen maakten de organisatoren enkele uren voor de start bekend dat het jaarlijks evenement ondanks de gure wind gewoon zou doorgaan. Heel het drop was al wekenlang in de ban van Borelle. Op diverse plaatsen waren de borelleborden een blikvanger. Een creatie van de dorpelingen en de kinderen van de gemeentelijke basisschool De Zafant. De leerlingen zorgden ook voor de prachtige koppen voor de tien borellepoppen.

Het succesvolle concept voor de supergezellige muzikaal omlijste familiewandeling van zes kilometer bleef behouden: de borellekoeken van bakker Geert, de fakkels, de stropoppen, het Borellebier, Borellelied en natuurlijk de Borelle en Belleman. Nieuw op de afspraak was dit keer bergdichter Geert De Kockere

“Met mijn Staaltjes Natuur, die de wandelaars onderweg kunnen lezen”, aldus Geert. “En de link met het vuur is mooi: het ijzererts uit onze aardbol werd door middel van vuur omgezet in bladzijden van weervast staal, waarop ik dan als dichter met woorden de natuur poëtisch beschreef”, vertelt Geert. “En ook daar was tweemaal vuur voor nodig: het vuur, de begeestering van de schrijver en het vuur van de laser om de letters één voor één uit het staal te branden. De letters vormen woorden en die woorden worden gedichten als en slechts als ze gelezen worden. En wie ze leest, verdwijnt even in de natuur. In gedachten, maar ook door de uitgebrande letters, waardoor je het achterliggende landschap van het Heuvelland ziet.”