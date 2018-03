Verwendag voor mantelzorgers 02 maart 2018

In OC De Klakeye in Dranouter wordt op zondag 18 maart een verwendag voor de Heuvellandse mantelzorgers op poten gezet. De dag is er voor mensen die regelmatig voor een ziek familielid, buur of vriend zorgen en dit op regelmatige basis doen.





Het feest begint om 11.30 uur met een aperitief en een welkomstwoord. Daarop is er een warm buffet. Om 14 uur start de 'Rocky's Humorparade', een voorstelling vol ludieke acts en typetjes. Deelname kost 5 euro en inschrijven kan tot 12 maart in het Sociaal Huis in Wijtschate.





De mantelzorger brengt een klevertje van het ziekenfonds mee van degene voor wie hij zorgt, waarmee er kans wordt gemaakt op drie waardenbonnen.





"Met dit initiatief erkennen we de inzet van de mantelzorgers", aldus het gemeentebestuur. "Het is een extra bedankje en een hart onder de riem voor diegenen die altijd voor anderen klaar staan." (CMW)