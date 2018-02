Vervangende bushaltes 15 februari 2018

Wegens werken in de Ieperstraat in Wijtschate wordt het normale traject van De Lijn Ieper-Wijtschate-Mesen-Le Bizet omgeleid. Van maandag 19 februari tot en met vrijdag 28 december 2018 wordt er geen halt gehouden aan de haltes Kappellerie en Capri in Wijtschate en aan de Mesensteenweg en Sint-Elooi in Voormezele. Er zijn vervanghaltes aan Plaats en Staanijzer in Wijtschate en aan Vaart in Voormezele. Er zijn tijdelijke haltes in de Sint-Elooisweg nabij de rotonde met de Rijselseweg in Voormezele. (CMW)