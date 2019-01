Verlichting Meerstraat defect, herstelling volgt zo snel mogelijk Christophe Maertens

30 januari 2019

17u46 1 Heuvelland De verlichting in de Meersstraat in Westouter is defect. Volgens het gemeentebestuur wordt het euvel zo snel mogelijk hersteld.

Op de gemeenteraad van Heuvelland merkte Geert Debergh (CD&V) op dat sinds de grote vakantie van vorig jaar in de Meerstraat in Heuvelland enkel lichten constant blijven branden. “In het collegeverslag van 17 oktober 2018 staat dat Eandis zal onderzoeken om die verlichting uit te schakelen, we zijn eind januari 2019. Wanneer wordt dit opgelost? De lichten blijven werken door een defect. “Er wordt een nieuw type verlichtingspalen gekozen voor de volledige wijk. Ook de voetpaden moeten er worden vervangen. De verlichtingspalen waarvan sprake zijn inderdaad defect. Door slijtage aan de stroomtoevoer is het niet meer mogelijk om de lampen overdag te doven, omdat ze dan ’s avonds ook niet meer werken”, aldus schepen Jean-Pierre Geelhand de Merxem (Gemeentebelangen). “Het probleem wordt zo snel mogelijk opgelost door Eandis. Het is echter niet de bedoeling om daar onmiddellijk nieuwe palen te plaatsen, het is wachten tot we ze in de wijk allemaal worden vervangen.”