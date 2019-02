Vandalen bekladden gloednieuwe begraafplaats Kemmel Alexander Haezebrouck

10 februari 2019

15u12 0 Heuvelland Vandalen hebben enkele muren van de bezinningsruimte op de gloednieuwe begraafplaats van Kemmel beklad met graffiti. Op drie muren van de bezinningsruimte prijken hele grote letters. “Dit is schandalig, we hebben dan ook klacht ingediend bij de politie”, zegt burgemeester Marc Lewyllie van Heuvelland.

De vandalenstreek werd zaterdagmorgen vastgesteld. Op drie muren werden telkens grote teksten met spuitbussen geschreven. Wat er staat is niet meteen duidelijk, vermoedelijk gaat het om een andere taal. “Dit getuigt van geen greintje respect”, zegt burgemeester Marc Lewyllie van Heuvelland. “We hebben dan ook klacht ingediend bij de politie maar voorlopig hebben we geen idee wie die muren zou beklad hebben. Het is extra jammer natuurlijk omdat de begraafplaats nog maar pas geopend werd.” De begraafplaats werd eind vorig jaar geopend en kreeg ook een award voor beste nieuwe begraafplaats van Vlaanderen. De gemeente zal de graffiti zo snel mogelijk proberen te verwijderen.