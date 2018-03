Van bh's voor la fille d'O tot kledij voor Manneke Pis 'SOUTIENFABRIEKJE' GEEFT UITZONDERLIJK RONDLEIDING IN BEDRIJF LAURIE BAILLIU

08 maart 2018

02u40 0 Heuvelland Het historische handelspand 'soutienfabriekje' in Kemmel kon dinsdagavond uitzonderlijk bezocht worden. Een rondleiding in hun bedrijf geven ze nooit, maar voor Unizo Heuvelland-Mesen hebben ze toch een uitzondering gemaakt.

Het indertijd door iedereen gekende 'soutienfabriekje', oorspronkelijk 'corsetterie Boudewijn', opereert ondertussen onder de naam 'Quality Consult bvba' en maakt lingerie voor de topmerken van deze sector. De zestigers Rony Vandermeersch en Mieke Van den Broeck zijn de eigenaars.





"Onze hoofdvestiging ligt in Wevelgem waar een 25-tal mensen werken. Daar worden onder meer de stof en de patronen uitgesneden", legt Mieke Van den Broeck van Quality Consult bvba uit. "In het atelier in Kemmel wordt de lingerie gemaakt. Hier werken vijf mensen. In het atelier staan wel een 50-tal machines die elk een andere functie hebben. We blijven hier in Kemmel, omdat onze mensen het hier allemaal kennen. Hier werken uitsluitend vrouwen, maar in Wevelgem zijn er ook mannen die er werken."





Technische fiche

In 1993 kochten Mieke en Rony het atelier. Het bedrijf creëert haar eigen collecties, maar de stiksters maakten er al lingerie voor de grote merken. Vroeger maakte het lingerie voor Marie Jo en Marlies Dekkers, nu voor la fille d'O.





"In Kemmel wordt nog gewerkt in een oud ambachtelijk ateliertje. Momenteel wordt gewerkt aan slipjes voor la fille d'O. Er kruipt heel wat werk in het maken van lingerie. Per stuk lingerie is er een technische fiche. Welke stof? Hoeveel schuivertjes...? Eenzelfde soort stuk lingerie, maar in een andere soort stof, vraagt een volledig andere aanpak" vertelt Mieke.





Geen rits nodig

In het atelier hangen krantenknipsels en reclames waarin lingeriestukken van het soutienfabriekje schitteren. Zo krijgen de aanwezigen een krantenknipsel over Manneke Pis te zien.





"Naast lingerie ontwerpen we ook kledij. De uniformen van de NMBS, douane en onthaalpersoneel van Kinepolis zijn door ons gemaakt. Ook voor Manneke Pis maakten we al kleren. Een rits moesten we niet in de broek steken. De gulp konden we gewoon openlaten", lacht Rony Vandermeersch, echtgenoot van Mieke.





Voor besneden mannen

Een 50-tal mensen pikten de unieke rondleiding mee, een groot aantal mannen toonden interesse in het soutienfabriekje en waren dan ook onder de indruk van al dat moois.





Lachend haalt Mieke tijdens de rondleiding ook een zakje tevoorschijn. "Iemand die weet waar dit voor dient? Het is een zakje voor besneden mannen. De stof zorgt ervoor dat de penis van de mannen terug gevoelig wordt", legt Mieke uit. "Normaal doen we geen rondleidingen meer, maar voor de inwoners van Kemmel maken we graag een uitzondering."