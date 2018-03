Vakantiewoning 'De Prente' opent de deuren 16 maart 2018

02u45 0 Heuvelland In de Makkestraat, net op de grens van Wulvergem en Nieuwkerke, vind je sinds kort de nieuwe vakantiewoning 'De Prente'.

"We hebben een oude schuur grondig onder handen genomen", aldus Erwin Van Der Kelen en zijn partner Solange. "Het gaat om een niet-solitaire vakantiewoning, dat wil zeggen dat wij er ook wonen." Op het gelijkvloers van het pand is onder meer een mooie keuken, een aperitiefhoek en een gezellig salon. Het huis heeft drie kamers die elk een badkamer hebben. Er is ook een ruime tuin met twee terrassen. "We liggen pal op een fietsroute en op 30 meter van een wandelknooppunt. Bovendien ligt de vakantiewoning wat alleen in het landschap en hebben we bovendien een wijds uitzicht op de kerken van Nieuwkerke en Wulvergem en op de Kemmelberg. Ondertussen hebben we een erkenning van Toerisme Vlaanderen gekregen en kregen we vier sterren", aldus nog Erwin Van Der Kelen. Voor meer informatie kan je terecht op de website van de vakantiewoning, www.deprente.be (CMW)