Update grote riolerings- en wegenwerken 15 februari 2018

Afgelopen maandag 12 februari begon de tweede fase van de grote riolerings- en wegenwerken in Wijtschate. De aannemer begint in de Ieperstraat met verkennende sonderingen naar bestaande leidingen en plaats de nodige signalisatie. Op 19 februari wordt de straat volledig afgesloten voor al het verkeer tussen de werf van de kleine waterzuiveringsinstallatie en het kruispunt met de Hospicestraat. Het kruispunt Ieperstraat-Hospicestraat-Hollebekestraat wordt onderbroken voor de plaatsing van het overstort. In een volgende fase zullen de werken tussen het kruispunt tot en met de Bossenstraat worden uitgevoerd. Dat laatste zal wellicht duren tot aan het zomerverlof. Er wordt een omleiding voorzien. Naast werken in de Ieperstraat wordt er volop gewerkt aan de afwerking van het fietspad, de opritten en de parkeerstroken in de Wijtschatestraat. De afwerking van die straat is voorzien voor half april, twee weken later dan eerst gepland. (CMW)