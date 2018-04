Uitbater van Belvedère is failliet ZOVEELSTE TEGENSLAG VOOR EIGENAAR TEAROOM OP KEMMELBERG ERIK DE BLOCK

10 april 2018

02u34 0 Heuvelland De rechtbank van koophandel in Ieper heeft de uitbater van tearoom en restaurant Belvedère op de top van de Kemmelberg failliet verklaard. De zaak is momenteel gesloten. Uitbater Alex Hoflack is op vakantie. Het faillissement is een zoveelste tegenslag voor eigenaar Noël Kindt uit Gullegem.

De eigenaar viel compleet uit de lucht gistermiddag. "Ik ben daar deze ochtend (gisteren, red.) nog geweest", aldus Noël Kindt. "Het was gesloten. Er hangt voor de klanten een boodschap dat de uitbater in verlof is tot komende zaterdag. Hij baatte het restaurant al anderhalf jaar uit. De man vertelde me altijd dat de zaken goed liepen. Klagen deed hij nooit. Alex Hoflack was wel niet correct in het betalen van zijn huur. Er is een achterstand. Ik viel daarvoor die man niet lastig en wil met hem geen oorlog." Belvedère is alombekend. Het prachtige witte gebouw zie je al van ver pronken. Het gaat om een beschermd monument dat eigendom was van de familie Geelhand De Merxem. Achttien jaar lang was Rik Vansevenant er de uitbater. De eigenaars besloten Belvedère te verkopen en maakten daarom een einde aan de huurovereenkomst met Rik Vansevenant die nadien in de dorpskom van Kemmel restaurant Trilogie opende. Bouwondernemer Noël Kindt kocht het pand in 2013 en liet het renoveren. Er kwam ook een afsluiting. Noël Kindt moest goed twee jaar wachten om uitbaters te vinden. In mei 2015 openden Zeinab Marvani, Amin Ghanbari en Milad Behboudi tearoom en restaurant Belvedère. Het trio werd geboren in Iran en groeide op in ons land.





Pas open om 12 uur

"Na een jaar werd door een vonnis van de vrederechter hun contract verbroken", vertelt de eigenaar. "Ze hadden overal schulden. Het bedrag liep op tot 50.000 euro." In september 2016 werd Alex Hoflack dan de nieuwe uitbater.





Alex Hoflack (57) was afkomstig uit Ieper en samen met zijn partner Sofia Quam woonde hij ook in Belvedère. De uitbater deed vanaf zijn twintigste ervaring in de horeca op en was van opleiding kok. "Hij deed maar 's middags om twaalf uur open en dat vond ik te laat", oordeelt Noël Kindt. "De Kemmelberg is toeristisch, lokt wandelaars en fietsers. Ik vind dat Belvedère daarom al 's morgens om negen uur open moet gaan. Akkoord, de uitbating is seizoensgebonden en de winter is een moeilijke periode. Ik vind het van de uitbater overigens niet mooi dat hij me niet inlichtte om heel de paasvakantie te sluiten. Het wordt nu aartsmoeilijk om tegen de zomer een nieuwe uitbater te vinden."





Advocaten Bruno De Rynck en Eva Vermandere zijn aangesteld als curatoren.