Uitbater ecocamping failliet 13 juni 2018

03u01 0

De Ieperse rechtbank van koophandel verklaarde de uitbater en vennoot van de camping Ecologies in Westouter, R.V.D. failliet. Op de camping was alles op ecologie gericht. Er werd zuinig omgegaan met groene stroom en met water. Bezoekers konden gebruikmaken van een ecologische zwemvijver en in de tuin, waarin kruiden en groenten stonden, werden er geen pesticiden gebruikt. De 51-jarige Nederlandse uitbater raakte in financiële problemen.





Meester Bruno De Rynck werd als curator aangesteld. Wat er nu verder met de glamping zal gebeuren, is nog niet duidelijk. (CMW)