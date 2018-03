Twee auto's in gracht door dichte mist en gladde wegen 06 maart 2018

02u28 0

In Wijtschate lieten twee bestuurders zich gisterenmorgen verrassen door de plaatselijk gladde wegen. Er hing ook een dichte mist die het zicht sterk beperkte. In de Rijselstraat in Wijtschate knalde een bestuurder van een bestelwagen tegen een boom en belandde uiteindelijk in de gracht. De bestuurder reed in de richting van Wallonië toen hij plots de controle over het stuur verloor. De bestuurder werd overgebracht naar het ziekenhuis, op de plaats van het ongeval lag de weg glad. Kort daarna belandde een andere bestuurster ook met haar wagen in de gracht iets verderop in de Houthemstraat. De bestuurster reed in de richting van Wijtschate toen ze vlak voor een diepe gracht van baan afging. Het voertuig belandde uiteindelijk op de zijkant in de diepe gracht. De brandweer snelde ter plaatse om de bestuurster uit haar hachelijke situatie te bevrijden. Ze raakte niet zwaar gewond maar had wel pijn aan haar rug en nek. In de Houthemstraat lag het wegdek behoorlijk glad. Het duurde enige tijd vooraleer het voertuig getakeld kon worden, de Houthemstraat was al die tijd volledig afgesloten voor het verkeer. Ook op de N8 in Oostvleteren en in de Elverdingseweg in Poperinge gebeurden enkele ongevallen door gladheid, voornamelijk met blikschade. (AHK)