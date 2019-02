Try-out Geike uitverkocht Laurie Bailliu Christophe Maertens

12 februari 2019

18u02 0 Heuvelland De try-out van Geike op 22 maart in zaal Utendoale in Westouter is uitverkocht.

Geike Arnaert verliet tien jaar geleden de groep Hooverphonic. Na samenwerkingen met onder andere Spinvis bracht ze in 2011 ‘For the Beauty of Confusion’ uit. Na een lange stilte was vorig jaar ‘Zoutelande’, een samenwerking met de Nederlandse band BLOF, op de radio te horen. De single werd een succes. De zangeres bleef ondertussen verder werken aan een opvolger van haar soloplaat. Het resultaat daarvan ligt dit jaar in de winkel. Ze presenteert haar nieuwe plaat op vrijdag 22 maart in zaal Utendoale. Het concert is nu al uitverkocht. Dat Geike, geboren in Poperinge, opgroeide in Westouter, heeft daar vermoedelijk wel iets mee te maken.