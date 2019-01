Try-out Dez Mona in ’t Folk Christophe Maertens

Op donderdag 24 januari komt Dez Mona hun zevende plaat try-outen in het Muziekcentrum Dranouter. “Op 1 februari brengt de groep hun- nieuwe album ‘Book of Many’ uit en we zijn vereerd dat ze die bij ons zal voorstellen”, klinkt het in het muziekcentrum. De plaat werd opgenomen in het Franse Ardèche. De nummers gaan over liefde, schuld, oorlog, verlies en hoop. “Hoe donker Dez Mona zich ook kan kleden, hoop blijft centraal staan in hun rijk repertoire.” Dez Mona live is Gregory Frateur (zang, piano), Roel Van Camp (accordeons), Sjoerd Bruil (gitaren) en Tom Pintens (piano, gitaar, synths). Na hun doortocht in Dranouter volgen release-optredens in de Minard Schouwburg in Gent, de Bourla Schouwburg in Antwerpen en de Botanique in Brussel. Kaarten zijn te koop voor 16 euro aan de deur en 18 euro in voorverkoop. Leden krijgen 2 euro korting. Men kan ook reserveren voor een diner in Eetcafé ’t Folk voor het concert. Dat kan via info@dranoutercentrum.be of 057/446933. Het café werkt die avond met een aangepaste menukaart. Meer info via www.muziekcentrumdranouter.be/nl/2018-05-15/dez-mona.