Toeristisch seizoen uit de steigers

03u03 0 Heuvelland In brasserie Scherpenberg in Loker werd het toeristisch seizoen van Heuvelland op gang geschoten. Er werd teruggeblikt, maar er werden ook een paar nieuwe zaken op tafel gelegd, zoals een stiltepad met hangmatten.

"We hebben onze toeristische brochure wat veranderd", aldus schepen voor Toerisme Etienne Cloet (N-VA) en Stef Decrock van de toeristische dienst. "De vorige brochure bleek wat te dik. We hebben ze ontdubbeld. In 'Het Heuvelland Wegwijs' staat nu het aanbod van onder meer alle activiteiten per deelgemeente en van Mesen." Nieuw is dat er in Heuvelland een stiltepad komt, voor wie de rust wil opzoeken. Op het parcours daarvan zullen hangmatten te vinden zijn. Met de commandobunker in Kemmel zijn er ook plannen. "We willen daar meer inzetten op beleving. Voor mensen die er in hun eentje naar toe gaan, is het niet altijd zo boeiend." Nog een item waarover wordt nagedacht is een 'all weather accommodatie'. "Een van onze kerken zou daarvoor kunnen dienen."





Eigen Kweek blijft scoren

Schepen Cloet verwees ook even naar het succes van het nieuwe bezoekerscentrum in Kemmel. Daarnaast blijven ook alle Eigen Kweek-activiteiten het goed doen. "In de loop van drie jaar hebben we in totaal 390 groepen mogen ontvangen", zegt reisgids Johan Dierynck. "Momenteel is het iets kalmer, maar er komt een derde reeks, dus verwachten we dat het wel weer zal opleven. Ook de reeks Taboe had een impact." Volgens gids Patrick Boone zou er wel wat meer moeten nagedacht worden over activiteiten voor 12- tot 16-jarigen. "Die jongeren hebben nood aan beleving en voor hen kunnen we misschien iets op poten zetten in de commandobunker." (CMW)