Toch nog op zoek naar nieuwe investeerder Kosmosgebouwen Christophe Maertens

21 januari 2019

17u55 0 Heuvelland Natuurinvest, een organisatie die investeert in opdracht van het Agentschap Natuur en Bos (ANB), zegt opnieuw op zoek te zijn naar een partner voor de verloederde Kosmosgebouw in Westouter. Schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen) raakt het stilletjes aan beu. “Als het na tien jaar niet lukt, gaat het volgens mij niet meer lukken.”

De gemeente Heuvelland klopte onlangs aan bij minister Joke Schauvliege met de vraag hoe ver het nu eigenlijk staat met de Kosmosgebouwen in Westouter. Het pand staat al 14 jaar te verkommeren. Ondertussen blijft de leegstandtaks oplopen. “Dit jaar bedraagt die zeker al 7.500 euro, maar wegens verkrotting kan die oplopen tot 11.000 euro. Volgend jaar kan er daar nog eens 3.000 euro bijkomen enzovoort”, zegt schepen Wieland De Meyer. “We zijn het beu, er moet iets gebeuren.” De leegstandtaks vloeit naar de gemeentekas, maar dat geld wordt opnieuw geïnvesteerd. “De bijkomende taks voor verkrotting gaat terug naar Vlaanderen, wat eigenlijk ook absurd is.”

De bal ligt in het kamp het Agentschap Natuur en Bos (ANP), meer bepaald in de investeringsmaatschappij Natuurinvest. Die investeert in opdracht van ANB in projecten die de beleving van de natuur vergroten. De zoektocht naar een investeerder begon in 2009. Twee jaar geleden was er even hoop toen er exclusiviteitscontract werd afgesloten met projectontwikkelaar Monument Real Estate. De bedoeling was een fietsproject uit te bouwen. Vorig jaar liep het contract ten einde, zonder dat er ook maar iets verandert zal worden aan de gebouwen. Bij Natuurinvest zeggen ze niet op te geven. “We hopen inderdaad op een nieuwe investeerder”, zegt directeur Tom Embo van Natuurinvest. “Toegegeven, de zoektocht naar een partner voor de Kosmos blijkt niet gemakkelijk. Het is natuurlijk een groot gebouw. Het blijft echter de bedoeling om de site tot iets nieuws uit te bouwen.”

Schepen Wieland De Meyer denkt er het zijne van. “Als er na tien jaar nog niemand gevonden werd, gaat het dan wel nog lukken? Ik vrees ervoor.” De schepen merkt op dat het misschien nuttig zou zijn het gebouw te declasseren. Het pand werd in 2004 beschermd, maar er schiet van het beschermde gebouw niet veel meer over.