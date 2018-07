Theater op tal van locaties ACTEURS PASSEN ZICH AAN VERSCHILLENDE DECORS AAN CHRISTOPHE MAERTENS

05 juli 2018

02u41 0 Heuvelland Voor de 16de keer is Westouter tussen vandaag en zondag de thuisbasis voor het theaterfestival Spots op West. Tijdens vier dagen passeren meer dan 45 voorstellingen de revue, met dit jaar de nadruk op locatietheater. Zo zijn er activiteiten in een schuur en in het bos.

Vanavond om 20 uur schiet het festival Spots op West uit de startblokken met de voorstelling Kerkhofblommestraat gebracht door de Vierde Verdieping uit Poperinge. Het stuk van Lare Taveirne vertelt het verhaal van acht vrouwen, 'wroeten in de aarde en in het verleden'. Vanaf vrijdag tot en met zondag vinden de andere voorstellingen plaats op verschillende locaties, zoals de klassieke spiegeltent.





Bergdichter

"Er zijn een aantal nieuwe zaken in vergelijking met vorig jaar", zegt coördinator Frank Verdru, die samen met Open Doek het brein is achter het festival. "Wij krijgen deze editie de bergdichter van het Heuvelland Geert De Kockere over de vloer. Die krijgt een theatertje met een oud bureel en een tikmachine. Mensen kunnen aan Geert een haiku vragen."





"We werken samen met het DKO (deeltijds kunstonderwijs). Veel academies krijgen weinig of nooit de kans om met werk naar buiten te komen. Daarom hebben we gekozen voor een openingsvoorstelling door de academie van Poperinge. Ook de academie van Tessenderlo komt spelen. Die doet iets op een nieuwe locatie, in het bos."





Het festival programmeert een aantal kindervoorstellingen. "We merken dat die wat minder toeschouwers krijgen, wat wel vreemd is. Er zitten daar mooie voorstellingen tussen, zoals 'De reis van de veer'. Het is een stuk voor baby's van 0 jaar. Heel visueel. Je komt het zelden tegen dat je zelfs met je baby naar een voorstelling kan komen."





Gedachtenistuin

Code brengt 'Goedkope Vluchten/Trekvogels/Escape'. "We spelen in de Gedachtenistuin Vluchtelingen een stuk over en met echte vluchtelingen", legt regisseur Danny Verbraecken uit. "Vluchtelingen van nu vertellen verhalen van vluchtelingen van 100 jaar geleden." Dit jaar is opnieuw voor leuke randanimatie gekozen. "Ik denk aan 'Het Complimentariaat', waarbij je een compliment kan krijgen. Het kleinste orkest, een orkest in een bestelwagen, en het kleinste museum doen ons festival aan. Zondag komt pianist Martinus Wolf langs. Die man maakt hele tochten met zijn piano. Ooit duwde hij zijn piano eens rond Antwerpen om op de Meir zijn eerste concert te geven." Opvallend is dat deze keer al de foodtrucks op het festival uit Westouter zelf komen.





Volgend jaar gaat het festival opnieuw internationale artiesten inzetten, iets wat maar om de twee jaar gebeurt. "In 2017 zijn er hier Nieuw-Zeelanders geweest en volgend jaar zijn de Duitsers aan de beurt", klinkt het nog. Meer info via www. https://opendoek.be/spotsopwest/2018