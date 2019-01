The Antler King in ’t Folk Christophe Maertens

03 januari 2019

In ’t Folk in Dranouter is er op vrijdag 11 januari een optreden van The Antler King, het geesteskind van Maarten Flamand en Esther Lybeert. Die twee werken sinds 2011 samen en brengen indiepop met vocale harmonieën en wat psychedelica. “Na ‘Remix Patterns’ (2015) volgt hun derde album, waarvoor ze opnieuw samenwerkten met producer Jan Chantrain”, staat op ‘Uit in Heuvelland’ te lezen. “In april 2018 werd al een eerste single en videoclip van ‘Orange Monkey’ gelost als voorbode van het nieuwe album. De release van het album is op 31 augustus 2018. Verwacht een nieuwe lichting aanstekelijke, maar vooral eerlijke muziek: dreigend maar ook catchy met een psychedelisch kantje, ongepolijst; nu weer donker dan weer vrolijk, soms ingetogen dan weer stevig, intrigerend en filmisch.” Inkom bedraagt 11 euro.