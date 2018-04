Tentoonstelling Slag om de Kemmelberg 17 april 2018

02u32 0 Heuvelland In het bezoekerscentrum in Kemmel is momenteel de opbouw bezig van de tentoonstelling De Slag om de Kemmelberg.

In die expo wordt gefocust op het laatste oorlogsjaar met het belang van de Amerikaanse deelname aan de oorlog, samen met het geallieerd eindoffensief. De strijd om de Kemmelberg was daarbij een hoogtepunt. In het bezoekerscentrum zal dat verhaal een jaar lang, tussen 21 april 2018 tot 21 april 2019, worden uitgebeeld. Er zal onder meer een film te zien zijn, maar ook nooit eerder verschenen foto's en persoonlijke verhalen.





De tentoonstelling, die gratis is, vindt plaats in de marge van het herdenkingsweekend rond de Slag om de Kemmelberg dat op 27, 28 en 29 april plaatsvindt.





(CMW)