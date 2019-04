Tentoonstelling rond 40 jaar Zoetemarkt opent de deuren Christophe Maertens

03 april 2019

12u12 0 Heuvelland In de kerk van Kemmel is de expo naar aanleiding van 40 jaar Zoetemarkt geopend. ‘Heuvelland om van te snoepen’ loopt nog tot 3 november.

De Zoetemarkt in Kemmel bestaat 40 jaar en die verjaardag werkte Stef Dehollander uit tot een tentoonstelling.“De tentoonstelling in de Sint-Laurentiuskerk in Kemmel vertelt het kleurrijke verhaal van 40 jaar Zoetemarkt”, vertelt het Zoetemarktcomité. “De Zoetemarkt is verbonden aan de unieke Dries: het eeuwenoude markt- en evenementenplein. De tradities van taarten bakken of snoepgoed bedelen vertellen ons over de eeuwenoude cycli van seizoenen, over het leven en de feesten die ermee samenhangen. Ook bepaalde evenementen laten een snoepspoor na, denk maar aan de Borelle met zijn ‘patacons’. Uiteindelijk zien we een evolutie in het omgaan met zoetigheid, van basisvoedsel tot gedemocratiseerd luxeproduct.” De tentoontelling werd geopend door burgemeester Marc Lewe “Elk dorp in Heuvelland is onlosmakelijk verbonden met een bepaald thema. Zo denkt men bij Dranouter aan het muziekfestival en in het geval van Westouter aan de Belcanto Classic. Wie Kemmel hoort, denkt aan de Zoetemarkt.” De tentoonstelling is loopt tot 3 november 2019 in de Sint-Laurentiuskerk in Kemmel tijdens de openingsuren van de toeristische dienst. In het kader van de Zoetemarkt worden er volgend maand nog twee activiteiten georganiseerd. Zo is er op 8 mei om 14 uur in OC De Fontein in De Klijte een workshop ‘Perentaart’ met bakker Philippe Soens. Diezelfde dag is er eveneens in OC De Fontein de lezing ‘Hemels zoet. Dessert in Vlaanderen 880-1960’ door Greet Draye. Inschrijven kan via cultuur@heuvelland.be