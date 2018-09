Techniekworkshops voor kinderen 06 september 2018

02u33 0

Tussen 19 september en 12 december zal de gemeente Heuvelland opnieuw twaalf workshops georganiseerd voor kinderen uit het 5e en 6e leerjaar. Het is een samenwerking tussen de Techniekacademie Heuvelland, Hogeschool VIVES en het gemeentebestuur en met de steun van de provincie West-Vlaanderen. "Het initiatief wil kinderen op een onderzoekende wijze laten kennis maken met techniek en technologie", aldus de initiatiefnemers. "Via twaalf concrete workshops worden kinderen op een unieke manier in contact gebracht met chemie en voeding, hout, metaal en kunststof, elektriciteit, elektronica, informatica en robotica. Er is begeleiding door 2 techniekmentoren. Ook een actief bedrijfsbezoek in de gemeente is voorzien en een diploma-uitreiking op het einde." Inschrijven kan vanaf 8 september, aanmelden kan nu al via www.techniekacademie-heuvelland.be . Het aantal deelnemers is beperkt tot 20 per groep. De deelnameprijs bedraagt 70 euro, materiaal en verzekering inbegrepen, en er is een fiscaal attest. Voor het 2e kind van hetzelfde gezin is er 10 euro korting. (CMW)