Techniekacademie op bezoek bij Louwagie



Christophe Maertens

11 december 2018

11u55 0

Zo’n 18 kinderen tussen 10 en 12 jaar van de techniekacademie Heuvelland brachten een bezoek aan het verwarmings- en sanitairbedrijf Louwagie langs de Reningelststraat in Kemmel. “Het bedrijfsbezoek is een grote meerwaarde binnen de Techniekacademie”, klinkt het bij de techniekacademie. “Kinderen zien hoe mensen hun technische vaardigheden gebruiken om ontwerpen te maken die onze wereld verbeteren en veranderen. Een enthousiaste en fiere werknemer van het bedrijf kan de kinderen warm maken voor deze realiteit.” De techniekacademie wil kinderen laten kennismaken met techniek en technologie. Het initiatief bestaat in verschillende gemeentes en wordt georganiseerd door de Hogeschool Vives. De jonge deelnemers kunnen deelnemen aan twaalf workshops, waarbij ze in contact komen met onder meer chemie, hout, metaal, elektriciteit en informatica. Ze krijgen begeleiding door professionele mentoren. Er is bedrijfsbezoek voorzien, want nu gebeurde in Kemmel.