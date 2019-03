Sylvie Knockaert, postbode uit Westouter die zwerfvuil opruimt Christophe Maertens

21 maart 2019

09u35 0 Heuvelland In Wijtschate zijn enkele inwoners begonnen met het opruimen van zwerfvuil. Een van de initiatiefneemster is Sylvie Knockaert (40), postbode van beroep, uit Westouter. “Op mijn ronde als postbode zie ik heel wat zwerfvuil liggen.”

Samen met haar broer en andere vrijwilligers stapte Syvlie al heel wat landelijke wegen in haar gemeente af. Daarbij werd er al meer dan drie en een halve ton zwerfvuil verzameld. “Het is dikwijls dweilen met de kraan open”, zegt de postbode. “We hebben heel wat bierblikjes gevonden. In Westouter, waar ik mijn ronde heb, ligt de Langedreef altijd opnieuw vol.” De Mooimakers ruimden niet alleen blikjes, ook portoflessen, zakken vuile pampers en een zak met een dode kat werden uit de grachten gehaald. “Wegen waar veel verkeer passeert zijn vaak vuil. Ik denk aan de Poperingestraat, de Rijselstraat, Houtemstraat, Vierstraat, Goeberg en Sulferberg. Erg landelijke wegen zijn dan weer gevoelig voor zwerfvuil.” Giovanni Knockaert, broer van Sylvie, richtte ondertussen de Facebookpagina ‘Mooimakers (zwerfvuil) 8950 Heuvelland’ op. De groep wil verder acties op poten zetten om zwerfvuil op te ruimen. Ze geven een tip mee: “Als je een zak zwerfvuil vindt met iets in dat de sluikstorter kan identificeren, bel je best de politie. Die komt dan ter plaatse zak de ophalen of een vaststelling doen.” Zaterdag 23 maart is er de grote zwerfvuilactie van afvalintercommunale IVVO. (CMW)