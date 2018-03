Supportersdorp op Den Dries 21 maart 2018

Op Den Dries in Kemmel wordt nu zondag 25 maart ter gelegenheid van de wielerwedstrijd Gent-Wevelgem een supportersdorp opgezet. De organisatie ligt in handen van Vondels, een vzw die ondersteuning biedt aan meerderjarige personen met een beperking. In een tent zullen livebeelden van de koers te volgen zijn, maar er zullen ook activiteiten plaatsvinden voor volwassenen, kinderen en mensen met een beperking. Het gaat van workshops juwelen maken en kindergrime tot een billenkarrenrace. Er zal ook een hapje en een drankje te nuttigen zijn. Het supportersdorp is rolstoeltoegankelijk. Rolstoelparking vlakbij kan je reserveren via info@vondels.be (DBEW/CMW)